FOTO: V dobri salami tudi veliko potrpljenja

STRAŽA – Pri salamah ni norm ali univerzalnega recepta, ki bi do grama natančno določal, kaj moramo dodati, da bi imeli najboljšo. Tisti, ki jih izdelujejo, vedo, da je to zahteven in dolgotrajen proces, pri katerem še kako štejejo znanje in izkušnje pa tudi potrpljenje.



Salama Damjana Bizjaka iz Leskovca pri Krškem je bila tokrat najboljša na prestižnem finalu salamijad. Na 16 lokalnih salamijadah so komisije ocenile kar 789 salam, desetina se je uvrstila v finale, tako da je bilo v Straži v oceni 77 najboljših. Stroga komisija, ki ji je predsedoval Mirjan Kulovec, člani pa so bili Milan Vrščaj, Drago Košak, Damjan Matko, Dean Kokot in Braco Miroševič, je imela pravzaprav zelo težko delo.



