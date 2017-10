FOTO: V Besnici so uvedli svojo valuto dim

ZGORNJA BESNICA – Posebnost Kostanovega piknika, kot mu pravijo domačini, je že samo prizorišče, ki je prav tam, kjer so se najraje zadrževali in skrivali tudi besniški rokovnjači. To je globoko v gozdu, kjer so zdaj namesto rokovnjaških postojank postavljene stojnice ter priročne mize za lačne in žejne. Tu kuhajo domače jedi, kot so rokovnjaški golaž, gobova juha in bograč, spečejo pa tudi odlične postrvi, pripravljajo okusne gobje namaze in podobno. Obiskovalci se lahko do sitega najedo pečenega kostanja, na stojnicah pa preizkušajo pestro ponudbo domačih sladic, med katerimi so bile odlične kostanjeve torte in iz kostanja napravljeni ježki.

»Program prireditve je podoben kot prejšnja leta,« pravi Miro Kemperle, eden od organizatorjev. »Gre torej za preizkušen recept. Prikazali smo jesenska opravila na vasi, poskrbeli za lačne in žejne, pekli smo kostanj, na stojnicah pa so se predstavili izdelovalci unikatnih izdelkov, rokodelci, gospodinje, slaščičarji in čebelarji.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.