FOTO: V Avstriji vse odločeno, zmagal otrok priseljencev

DUNAJ – Prvi rezultati vzporednih volitev v Avstriji, ki sta jih objavila radiotelevizija ORF oz. inštitut SORA ter inštitut ARGE, kažejo na zmago neodvisnega predsedniškega kandidata s podporo Zelenih Alexandra Van der Bellna. Po podatkih ORF je Van der Bellen pobral 53,6 odstotka, po podatkih ARGE pa 53,3 odstotka glasov.

Otrok priseljencev, ki bo prvi zeleni predsednik Avstrije Nekdanji predsednik avstrijskih Zelenih Alexander Van der Bellen je tesno dobil majski drugi krog predsedniških volitev v Avstriji, a zaradi razveljavitve je bil zmagovalec le 40 dni. 72-letni sin priseljencev je odločen zagovornik večkulturne, strpne Evrope, z zmago v današnjem ponovljenem drugem krogu pa bo prvi zeleni predsednik kake države.

Glede na te projekcije je Van der Bellnov izzivalec v ponovljenem drugem krogu predsedniških volitev, svobodnjak Norbert Hofer, dobil 46,7 oz. 46,4 odstotka glasov. Tako projekcije SORA kot ARGE temeljijo na več kot 50 odstotkih glasov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa upoštevajo tudi 700.000 glasov, oddanih po pošti, ki jih bodo prešteli šele v ponedeljek.

Vsa volišča v Avstriji so se danes zaprla ob 17. uri, takrat so objavili tudi prve izide vzporednih volitev, prav tako so oblasti začele objavljati izide po volilnih okrajih.

Prvi rezultati volitev - brez glasov po pošti - naj bi bili na voljo okoli 19.30, a jih ne bodo objavili. Notranji minister Wolfgang Sobotka, ki je na čelu avstrijske volilne komisije, bo drevi v Berlinu, kjer bo gost v oddaji televizije ARD, poroča APA.

Hofer že čestital Van der Bellnu

Predsedniški kandidat Hofer je na Facebooku že čestital protikandidatu. »Alexandru Van der Bellnu čestitam za njegov uspel in vse Avstrijce pozivam, da ostanejo solidarni in sodelujejo,« je v sporočilu na družbenem omrežju zapisal 45-letni Hofer, ki bi v primeru zmage postal prvi desno populistični predsednik v EU. Ob tem je Hofer tudi izrazil svojo globoko žalost.