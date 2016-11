FOTO: Ustvarjala, še preden je poznala črke

Sediva za mizo, ona ob kozarcu vode, jaz ob kavi. Prešine me misel, kako mlada je. Svoj prvi mladinski roman je napisala že s trinajstimi, naslednjega je končala že leto pozneje. Ta ima nekaj manj kot tristo strani! Sicer zgovorna gimnazijka nekajkrat med pogovorom utihne in se zazre v daljavo. Ustvarja, pomislim.



Nika Matanović je danes dijakinja drugega letnika I. gimnazije v Mariboru. V šolo se vozi iz Selnice ob Dravi, kjer s starši, kot pravi sama, živi neurbano življenje. In tako kot rada prihaja v Maribor, se iz njega še raje vrne domov.



Izmišljevala si je pravljice



»Zase bi rekla, da sem običajna šestnajstletnica, ki se rada smeji, druži s prijatelji in spoznava nove stvari. Izjemno rada berem in pišem, vendar se zaradi tega ne počutim bolj posebno od svojih vrstnikov. To je pač nekaj, kar me veseli in spremlja vse življenje, zato se prepuščam toku ustvarjanja in gledam, kam me pelje. Že v vrtcu sem si izmišljevala zgodbice, ki jih je nato po nareku zapisala mama Nataša,« pripoveduje Nika, ki ni rada počivala in je velikokrat namesto vzgojiteljice sovrstnikom pripovedovala lastne pravljice.



Takrat si je od vsega najbolj želela, da bi čim prej spoznala črke in začela pisati. Zgodbe in zgodbice so kmalu zapisane našle mesto v majhnih beležkah. Sama jih je tudi ilustrirala, »ker ni prepoznala lastne nadarjenosti...« Iz enakega razloga je opustila tudi pisanje pesmi.



CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.



Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.