FOTO: Ukinili so zdravila, brez katerih bi umrli

MARIBOR – Slovenski onkologi menda slovijo po vsem svetu in tudi nam vseskozi zagotavljajo, da so bolniki z rakom pri njih v najboljših rokah. Vendar je kriza zelo globoko zarezala tudi v to vejo medicine in oboleli se vse pogosteje počutijo kot številke in povsem nemočni. Tudi Nataša Žižek Šoštarič je ena od njih. Pred 10 leti je obolela za rakom na ščitnici, in potem ko so ji jo operativno odstranili ter je opravila terapijo z radioaktivnim jodom, ji življenje ohranja zdravilo levaxin. Lahko si predstavljamo, da življenje brez ščitnice, ki sicer skrbi za delovanje notranjih organov, ni prav prijetno, vendar ga zna Mariborčanka kljub vsemu uživati. Pogosto obiskuje svojo hčer na Primorskem, rada je z vnukinjo pa tudi slika. Skratka, gospa Nataša, ki je pred nekaj leti ovdovela, bi že nekako opravila s svojo boleznijo, ki ji utruja in slabi organizem, a kot da nima dovolj zdravstvenih tegob, se mora boriti še za to, da sama in še drugi onkološki bolniki s podobnimi težavami v Sloveniji sploh pridejo do svojih zdravil, ki jim nadomeščajo odstranjeno ščitnico in jih morajo jemati vsak dan. Brez njih bi umrli v treh mesecih.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«