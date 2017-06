FOTO: Tušek pred dražbo  sam prodal passata

LJUBLJANA – Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Marko Tušek, ki je v svoji karieri zaslužil precej denarja, se je znašel v težkem položaju. Zgodilo se mu je, kar se mnogim športnikom: bogastvo je skopnelo, nabral pa se je dolg. Zaradi nepoplačila dolga do javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada je bila za minuli četrtek sklicana javna dražba, na kateri so napovedali prodajo njegovega osebnega vozila volkswagen passat CC 2.0 z avtomatskim menjalnikom. Zainteresirani javnosti je bil ponujen za 11.000 evrov, kot je razvidno z objave na spletni strani sodišča. A dražbe na koncu vendarle ni bilo. Pa ne zato, ker bi bil dolg poplačan. Na dan dražbe so nam v pisarni izvršitelja Gorana Ivkoviča, podpisanega pod dražbeni razglas, povedali, da avta preprosto – ni več. Enainštiridesetletni Tušek je v izjavi pojasnil, tako so dejali pri izvršitelju, da je vozilo že bilo prodano. Izvršitelj je lahko o tem le obvestil upnika, ta pa bo sprejel odločitev, kako naprej.

