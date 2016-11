FOTO: Tukaj je snežna odeja že prekrila Slovenijo, po 15. se začne zares

LJUBLJANA – Vremenoslovci za danes napovedujejo sneženje. Največ snega lahko pričakujemo na območju vzhodne Slovenije, in sicer od 15. ure do polnoči, ko naj bi ga zapadlo okoli 15 centimetrov.

Najmanj padavin bo v zahodnih krajih. Po nižinah bo sprva deževalo, zvečer in v noči na soboto pa bo predvsem na vzhodu in jugu države lahko snežilo do nižin. Do sobote dopoldne bodo padavine večinoma ponehale.

Zaradi padavin, ki jih napovedujejo za danes, Dars opozarja, da bo ponekod obvezna zimska oprema vozil. Prometnoinformacijski center obvešča, da bodo padavine ponekod obilnejše, zato bodo na delu posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši kot običajno.

Voznikom sicer pri AMZS svetujejo, naj pred odhodom preverijo prevoznost cest. »Vozniki in potniki naj bodo zimsko opremljeni: zimska obutev, topla oblačila, tople rokavice, zimska kapa. V hudih zimskih razmerah lahko pričakujete tudi večurne zastoje. Bodite potrpežljivi, pomagajte drugim voznikom, predvsem pa imejte v rezervoarju dovolj goriva,« so še opomnili voznike.

