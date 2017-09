FOTO: Trop volkov raztrgal mlado Sočo

ŠEMBIJE – Na kraški planoti v okolici Knežaka je vaščane Šembij prestrašil napad volčjega tropa. Lotili so se še ne enoletne oslice z ekološke kmetije. Žival je bila po vseh predpisih v visoki ogradi, trikrat naelektreni in z debelo verigo zaklenjeni. Od prijazne in zelo radovedne osličke so ostale le še kosti, gospodar Rudi Dimic pa je poleg žalosti ob grozljivem odkritju tudi zelo jezen na državo, ki po njegovem mnenju ni sposobna zaščititi prebivalcev in živine pred zvermi, ki vedno bolj pritiskajo v bližino Šembij in okoliških vasi.



Mama Sora je jokala

»Poglejte, kaj je ostalo od naše Soče! To je moral biti velik volčji trop, naokoli je bilo vse polno odtisov volčjih šap. Morali bi videti njeno mamo Soro, kako je ihtela. Čisto zares je imela motne oči,« nam pokaže žalostne okrvavljene ostanke gospodar.



Čeprav se v Šembijah že desetletja trudijo živeti v sožitju z volkovi, je bil v sredo zjutraj, ko sta s sinom Damjanom naletela na ostanke pokola, pretresen nad taktiko krvoločnih zveri. Vrata ograde so bila namreč odprta, veriga zlomljena, električne in druge zaščitne žice vse pretrgane ali zvite, govedo in uboga oslica, ki je ostala brez mladička, pa so se prestrašeni stiskali kakih 300 metrov stran.



