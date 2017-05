FOTO: Tožilka kraje knjig ne bo preganjala

LJUBLJANA – Eden izmed prepoznavnih ljubljanskih likov je tudi Dušan Cunjak. Kdor se je v zadnjih 25 letih sprehodil po mestnem središču, ga je gotovo že videl. Včasih je bil ta mož bradat in dolgolas, danes je videti bolj uglajen. Nekoč je prodajal stare knjige, denimo, na Šuštarskem mostu, danes ima po Sloveniji že 11 ličnih knjigarnic. Danes hrani 1,5 milijona slovenskih knjig in 100.000 srbohrvaških. Ima takšne, ki so vredne le en evro, pa tudi takšne, za katere bi jih bilo treba odšteti 4000.



Pričakal nas je pred svojim antikvariatom na Trubarjevi, ki se ponaša z nazivom Slovensko-srbski klub. Tam je moč dobiti izključno knjige v srbohrvaškem jeziku. Že na daleč smo ga videli z namrgodenim obrazom.



»Poglejte, kaj so mi naredili!«



Kazal je na razobešeno črno-belo sliko na fasadi. Na obraz filozofa Slavoja Žižka je nekdo narisal kljukasti križ. Cunjaka to silno moti, zato je o tem brž obvestil policijo. »Pa ne verjamem, da se bo kaj zgodilo …«

