FOTO: Tla je pobelila toča, avto obtičal v vodi

LJUBLJANA – Po burnem ponedeljkovem večeru se je vreme ponoči malce umirilo. Neviht je bilo manj, so pa morali marsikje gasilci še dolgo v noč odpravljati posledice neurja.

Še ob 6.30 so iz Šentilja poročali o izpadu električne energije, v Zasavju pa so se ukvarjali zlasti s sanacijo zemeljskega plazu, ki je zasul železniško progo med postajama Zidani Most in Hrastnik. Zgodaj zjutraj so iz Slovenskih železnic (SŽ) sporočili, da je železniški promet tam ponovno vzpostavljen, torej sta prevozna oba tira. »Včeraj okrog 19. ure se je na progo med postajama Zidani Most in Hrastnik usul plaz. Proga je bila odprta ob 4.30. Vsi potniški vlaki bodo vozili po voznem redu. Mogoče je, da bodo imeli nekateri jutranji vlaki manjše zamude,« so sporočili.



Video: Bralec Drago

Iz okolice Šentilja (naselje Kaniža) pa se nam je medtem oglasila bralka Katja, ki je fotografirala povsem pobeljena tla. Bralec Borut je bil v času najhujšega v štajerski prestolnici. Tam je med drugim, kot lahko vidimo, eden od avtomobilov obtičal v vodi v podvozu železniške proge.

Toča je bila neizprosna, sicer pa je bilo zvečer pestro v večjem delu države. Strele so švigale, voda je zalivala kleti in ceste, sprožali so se zemeljski plazovi, ponekod so udarila ledena zrnca.

