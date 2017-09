FOTO: Tinka in Bine rešena klavnice

LJUBLJANA – Medtem ko je prejšnjo nedeljo vsa Slovenija trepetala za naše košarkarske junake, se je v ozadju odvijala še ena prelepa zgodba, ki je prav tako povezala množico dobrih ljudi. Njena glavna junaka sta sicer osla, 35-letna Tinka in 13-letni Bine, a kljub temu primerjava z našimi košarkarji ni žaljiva in je povsem na mestu. Obe zgodbi sta se začeli bolj zares odvijati v četrtek, 14. septembra, in se dramatično stopnjevali do srečnega vrhunca v nedeljo. Obe sta se dotaknili src mnogo ljudi in v nobeni nočejo izstopati posamezniki, ampak vsi po vrsti zagotavljajo, da je moč uspeha v združevanju.

Odkupili so ju

Po vsej verjetnosti Tinke in Bineta danes že ne bi bilo več na tem svetu, če ne bi Blanka Kapus Passecker, samostojna aktivistka in članica Zavoda Pit za pomoč, pravice in zaščito živali, v četrtek, malo preden se je začela dramatična bitka za finale v košarki, na družabnem omrežju izvedela za osla, za katera lastniki ne morejo več skrbeti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«