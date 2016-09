FOTO: Tesne vezi: bodoči hrvaški premier vsak vikend v Sloveniji?

ROGAŠKA SLATINA – Najverjetnejši novi hrvaški premier bo Andrej Plenković, predsednik HDZ, ki je na nedavnih parlamentarnih volitvah zmagala in dobila večino. Zdaj v javnost počasi prihajajo informacije o njegovem zasebnem življenju in družini, ki je testno povezana s Slovenijo. Njegov oče, Mario Plenković, je namreč redni profesor na mariborski Fakulteti za elektroniko, računalništvo in informatiko, poroča Večer. Z novim študijskim letom pa postaja tudi dekan doktorskega študijskega programa Strateški komunikacijski management na Alma Mater Europaea - ECM. Plenković starejši na dodiplomskem in podiplomskem študiju predava medijske komunikacije.

Družina izhaja iz Hvara, Mario pa s svojo drugo ženo, Vlasto Kučiš živi v Rogaški Slatini. Za svojega sina pravi, da Andrej bolje pozna Maribor in Rogaško od mnogih Slovencev. Menda ju v Rogaški obišče celo vsak konec tedna.

Oče, ki je tesno sodeloval z očetom slovenske komunikologije, Francetom Vregom, je sinu svetoval naj se v kampanji ne prepira in tekmecev ne žali. »Naj ne govori neresnic, naj bo zadržan, naj bo vključevalen, vsebinski in odgovoren.

Mario je še razkril, kako je Andrej dobil ime. Pojasnil je, da dajo otrokom ime po dedu. Njegov oče je bil Andrija, a je njegov brat že poimenoval sina Andrija, drugi mu je dal ime Andra, Mariu pa je tako na voljo ostalo še ime Andrej.