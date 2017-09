FOTO: Telovadci v oranžnem pod Tartinijem

»Gremo naprej, vdih in izdih. Zajamemo zrak in ga spustimo. Vdih, izdih. Zdaj pa zelo pomembna vaja raztezanje ramenskega obroča. Na vdih dvignemo komolec desne roke gor, na izdih dol. Vdih, izdih. Zamenjajmo roko, saj potrebujemo tudi drugo. Nekateri pravijo, da jih boli. Seveda, če ne vadijo vsak dan,« je minuli vikend odmevalo po Tartinijevem trgu glas zdravnika Nikolaya Grišina, idejnega vodje in ustanovitelja Društva Šola zdravja.

Vdih, izdih

Pogled na več sto telovadcev v oranžnih majicah, ki so njihov prepoznavni znak, je bil na velikem trgu sila impozanten. Prizadevno in usklajeno so se razgibavali po Grišinovih navodilih, ki jih je popestril z navajanjem namena posameznih gibov, razlaganjem tega, katere mišične skupine krepijo, na katere sklepe delujejo in na kaj naj bodo še posebno pozorni. Tako je pri izvajanju vaj za boke pojasnjeval: »So dobre za hojo in dihanje. Gremo, vdih, izdih. Tisti, ki imate kake poškodbe hrbtenice, bodite pozorni. Vsak se naj trudi po svoje, svoji starosti primerno, kolikor dovoli telo. Delajmo pazljivo, ampak vsak dan. Vaja tudi sprosti napetost ledvenih mišic in vam omogoči dotik z rokami do tal. Zdaj bomo prešli na noge. Prej naredimo vajo za ravnotežje. Dvignimo desno nogo, vdih, izdih. Skoncentrirajte se na točko pred seboj. Na ta način urimo koordiniranost gibov, spretnost, zmanjšujemo vrtoglavico in postajamo bolj stabilni. Zamenjajmo nogo, vdih, izdih.«

Prijeten začetek dneva

Zberejo se vsako jutro ob 7.30 v vseh letnih časih in ne glede na vreme na javnih površinah v parkih, ob športnih igriščih, rekah, jezerih in morju, vsekakor pa v naravi. Telovadba traja pol ure, primerna je za vse generacije in večina udeležencev je starih nad 50 let. Med njimi je celo nekaj 80-letnikov, vsak telovadi po svojih zmožnostih, pravijo, da je vsak trenutek primeren, da se jim pridružite. Vaje niso zahtevne, zanje ni potrebna kondicijska pripravljenost, draga športna oprema in, kar ni zanemarljivo, ob plačilu društvene članarine 20 evrov na leto je brezplačna.

Vodijo jo usposobljeni prostovoljci, na njih pa si udeleženci v pol ure razgibajo sklepe in mišice. Začne se pri dlaneh, konča pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje. Z njo se izboljšuje fizično in psihično stanje posameznika in dan začne zdravo ter prijetno. Zaradi povečane gibljivosti se zmanjšuje telesna teža, tudi druge težave se manjšajo ali celo izginejo. Kot poudarja Zdenka Katkič, ki vodi Društvo Šola zdravja, pa ni nič manj pomembno, da se zaradi gibanja v naravi in prijetnega druženja v skupini ter spletanja prijateljskih vezi izboljša tudi psihično stanje in se zmanjšuje občutek osamljenosti, socialne izključenosti in depresije, danes pogostih težav starejših.

Župani v oranžnem

Telovadbe se je udeležil tudi piranski župan Peter Bossman, tam pa sta bila še župan Domžal Toni Dragar in županja Črnomlja Mojca Čemas. Da je poleg zdravega življenja prav druženje tisto, ki telovadcem v oranžnem riše nasmeh na obraz, je dokazal tudi njihov dan v Piranu, saj je njihova dobra volja tisti dan napolnila mesto. Po telovadbi so se udeleženci razkropili po mestu in se družili. Domačini so jim pripravili ogled mesta, lahko so se popeljali z ladjico, si ogledali Pomorski muzej, Muzej podvodnih dejavnosti, Muzej školjk, Akvarij, v Mediadomu Pyrhani film o zgodovini Pirana v 3D-tehniki in seveda so si privoščili še kopanje v morju.

Po vsakem piranskem srečanju, ki je tudi del projekta Fundacije za šport in ŠUS, je Šola zdravja bogatejša za nekaj članov, tako da postaja vse bolj množično vseslovensko gibanje. Podpira jo tudi ministrstvo za zdravje in je del aktivnosti Nacionalnega programa Dober tek Slovenija, ki si prizadeva izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva.