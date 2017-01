FOTO: Tatovi brez srca! Ukradli so sanke pokojne hčerke

NOVO MESTO – V noči na nedeljo so iz vhoda bloka na Ulici Slavka Gruma izginile sanke, okrašene s pentljami in venčkom. Sanke so družinska dediščina, bile so last pokojne hčerke.

»Lastniki sank naprošajo, da jih tisti, ki jih je vzel vrne, saj imajo veliko čustveno navezanost nanje. Zelo jim je hudo, zato naprošajo, naj jih najditelj sank pokliče na telefonsko številko 031 539 599,« poroča Radio Krka.

Na sankah je napis Lara Juvan.