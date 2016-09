FOTO: Tast bogatega kirurga že 9 mesecev živi v avtu

RADLJE OB DRAVI – »Po pravici vam bom povedal, kaj me je spodbudilo k temu, da javno spregovorim o svoji usodi. To je bil zapis v knjigi Bojana Požarja o biografiji Melanije Knavs, zdaj poročene Trump,« nam je nadvse žalostno zgodbo začel razlagati 66-letni Janez Hajnc iz Spodnje Vižinge pri Radljah ob Dravi. Možakar, ki je na Štajerskem in Koroškem zaslovel kot nadvse izobražen rejec puranov, je priznal: »Rad veliko berem. In med drugim sem v knjigi zasledil, da sva s hčerko Metko omenjena v njej.« Metka je poročena s priznanim hrvaškim lepotnim kirurgom Sinišo Glumičićem, ki naj bi popravil tudi Trumpovo ženo.

»Drži. Sem prvi in edini brezdomec Radelj ob Dravi. In to čeprav sem diplomirani inženir agronomije,« nam je priznal. Janez Hajnc se je po opravljeni diplomi na fakulteti v Mariboru odpravil v službo na gozdno gospodarstvo.

