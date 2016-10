FOTO: Takšna bo slovenska Ikea in to morate vedeti o njej

LJUBLJANA – V Slovenijo prihaja prepoznavni trgovec Ikea. Iz javno dostopnih dokumentov smo izbrskali nekaj podrobnosti o novi pohištveni prodajalni, v njihovih vlogah pa smo našli tudi skice, kakšna bo trgovina Ikea v Sloveniji, kje natančno bo stala in kako bo urejen dostop do nje.

Prepoznavna modro-rumena stavba bo zrasla v zahodnem delu BTC ob Ulici Ambrožiča Novljana. V tlorisu bo velika 121 krat 185 metrov, medtem ko bo bruto tlorisna površina skoraj 34.000 kvadratnih metrov. Za obiskovalce bo na voljo preko 1000 parkirnih mest, a pozor: ko trgovina ne bo odprta, bodo predvidoma zaprta! Kdaj pa bo pohištveni trgovec odprl vrata za obiskovalce? Predvidoma vsak dan od 10. do 22. ure.

Dostop do trgovine bo preko nove prečne ceste na južni strani območja, ki bo povezovala Kajuhovo in Ameriško cesto in preko Šmartinske ceste.

Kdaj bo objekt zgrajen

Izvedba celotnega projekta (izgradnja trgovskega objekta in ureditev infrastrukture) je predvidena v 20 mesecih, v tem času pa se bodo dela efektivno izvajala okoli 17 mesecev. Gradnja trgovskega objekta z zunanjo ureditvijo bo trajala približno 12 mesecev, od tega gradbena dela za stavbo približno osem mesecev. Naj dodamo, da so ti podatki zapisani v vlogi, ki je bila podana na agencijo za okolje 22. aprila letos, dopolnjena pa nazadnje 6. oktobra letos.