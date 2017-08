FOTO: Taksistka mu je uničila hišo, a Roman še ni dočakal odškodnine

SREDNJA VAS PRI KAMNIKU – Ali se še spomnite zgodbe z začetka letošnjega leta, ko se je v stanovanjsko hišo Romana Vrtačnika iz Srednje vasi pri Kamniku zaletela taksistka in mu jo skoraj porušila? No, gospod od zavarovalnice Generali, pri kateri ima 38-letna povzročiteljica sklenjeno zavarovanje, še do danes ni dobil primerne odškodnine za škodo, ki ni majhna, kar je vsakemu, ki se pelje mimo hiše, jasno že od daleč. Že s fotografij, ki smo jih posneli, se dobro vidi, da je hiša ostala brez celega vogala, uničeno je tudi okno, ki gleda na cesto. Zgodba pa bi se lahko tudi tragično končala, če bi bili takrat v hiši Romanovi podnajemniki, in sicer družina s štirimi otroki. Ti so hišo na srečo nekaj tednov prej zapustili, zato je bila prazna tudi postelja pod enim izmed poškodovanih oken.

