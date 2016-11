FOTO: Taksisti bodo sneli table in šli na ulice

LJUBLJANA – »Nič nimamo proti novi aplikaciji, nobeni aplikaciji, ki omogoča prevoze, četudi se imenuje Uber, vendar mora delovati na področju ponujanja taksi prevozov po enakih zahtevah in standardih, kot že zdaj veljajo za taksiste v RS,« nam je odločno povedala Nataša Ornek, ki z možem Silvom Mikšo že 20 let vodi podjetje Taxi Laguna.



Tarča njenega srda je aplikativno prevozno podjetje Uber Technologies Inc. s sedežem v San Franciscu v ZDA, ki po svetu širi svojo aplikacijo za prevoze s taksijem. Deluje v več kot 500 mestih 66 držav sveta. Ker naj bi na ministrstvu za infrastrukturo pripravljali spremembo zakonodaje, ki naj bi omogočila prevoze brez taksi licence, so se ljubljanska taksi podjetja Laguna, Metro, Rondo, Intertours, taksisti Taxi društva Ljubljana in posamezniki ter podjetja z Obale in Maribora združili v enotno fronto.



Ko imam čas, prevažam potnike



Ideja je zares všečna, popoldne, ko so otroci na baletu, flavti ali nogometu, se priključim na uber in po Ljubljani odpeljem par voženj ter tako zaslužim pol tanka bencina. Uber za nas naredi vse, pridobi stranko, izračuna pot in ceno, pokasira denar stranke in nam v nekaj dneh nakaže denar na račun. Od zasluženega moramo le še državi plačati davek. Po besedah Ornekove in drugih taksistov naj bi Uber od voznika pobral med 20 in 30 odstotki.

