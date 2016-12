FOTO: Tako so rušili razvpito črno gradnjo na Obali

MALIJA – Za posestvo Mala Seva na Obali, ki so ga v preteklosti povezovali z razvpitim odvetnikom Mirom Senico, partnerjem nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal, ki je sicer trdil, da je zgolj pravni svetovalec investitorja, so inšpektorji še pred koncem gradnje izdali dve odločbi za rušenje delov stavbe, saj niso bili v skladu z dovoljenjem.

A posestvo zdaj dobiva legalne temelje, saj so tam porušili več metrov podpornih zidov in je ostal le velikanski kup kamenja, je poročal Planet TV. Posestvo so namreč v banki Reiffeisen leasing, ki je investitorju posodila denar, zasegli in bodo izpolnili obe odločbi gradbene inšpekcije.

Po poročanju Jake Elikana, so bagri hrumeli in poroušili kar 1.500 metrov nelegalno zgrajenih podpornih zidov, ki so danes le kupi kamenja. Posestvo spominja na sirski Alep, saj so hišo razdejali vandali. Niti eno okno ni ostalo nepoškodovano. Po novem so zasuli preveliko klet, navozili več kot tri tisoč kubičnih metrov materiala in zazidali vhod v nelegalni del objekta. Temu se uradno reče globoko temeljenje.

Zunanjega bazena ni bilo treba rušiti, ampak se mu po novem reče zbiralnik vode za gaševanje v primeru požara.

Posestvo Mala Seva ni več črna gradnja, po poročanju televizije pa naj bi kupec tako legaliziranea posestva postal domačin.

Delavce smo pred dnevi pri Mali Sevi opazili tudi mi.