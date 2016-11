FOTO: Tako so Melanijino zmago proslavili v Sevnici

Melanie Trump, žene bodočega predsednika ZDA Donalda Trumpa, Sevničani niso pozabili. Volitve so budno spremljali in se na koncu tudi veselili, da se bo Slovenka vselila v vsem dobro znano Belo hišo. Še ameriško zastavo so razgrnili!

Med tistimi, ki so nestrpno pričakovali rezultate, je bila tudi njena nekdanja sošolka Mirjana Jelančič, danes ravnateljica, ki je za medije večkrat povedala, kako pametna je Melania in da bi ji Donald moral večkrat prisluhniti.

Župan obema želi vse dobro

Sevniški župan Srečko Ocvirk ocenil, da je Sevnica danes središče svetovnega zanimanja. »V Sevnici rojena Melania je nova prva dama Združenih držav Amerike, česar smo v našem mestu in občini zelo veseli. V zadnjem letu nas je obiskalo veliko medijskih hiš, lokalna skupnost pa je imela vseskozi pozitiven odnos do načina njene podpore možu kot kandidatu. Verjamemo, da bo na tak način tudi kot prva dama odlično opravljala svojo vlogo. Obema želimo vse dobro,« je sporočil.

V Sevnici upajo, da bi ta velika Trumpova zmaga lahko pozitivno vplivala na obisk turistov. To so sicer že opazili, saj je turistov, pohodnikov in popotnikov v tem mestu vse več, so se pa Sevničani njihovi Melanii poklonili tudi tako, da so v lokalni piceriji začeli streči sladico Melanija.