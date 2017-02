FOTO: Tako mlad, pa že mojster!

Boris Markoja iz Turnišča je na nedavnem mednarodnem šahovskem turnirju v Zadru osvojil naslov mednarodni šahovski mojster. Poleg že osvojenih treh norm v zadnjih letih je dosegel še potrebno število ratinških točk in presegel mejo 2400 točk ter si pridobil prestižni naslov. S tem je postal šele drugi Prekmurec, ki se lahko pohvali s tem nazivom.



»Izjemno smo ponosni na Borisove izjemne dosežke, zato smo mu ob občinskem prazniku podelili naziv športnik leta v mladinski konkurenci. S svojim zgledom kaže mladim, kaj vse se da doseči, če si zastaviš cilje in za njih trdo delaš,« je o uspehu mladega šahista povedala mag. Vesna Jerala Zver, županja Turnišča. Odličnega šahista in dijaka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki šteje 18 let, na njegovi poti seveda še posebno podpirajo oče Stanislav, mama Slava, brat Uroš in dekle Urška.



Začel je pri šestih letih



Njegova šahovska pot se je začela pri šestih letih, ko je opazoval šahovsko igro med družinskimi člani. Kmalu je tudi sam osvojil premikanje šahovskih figur, se naučil osnov. »Moje zanimanje za šah je raslo, ker sem sledil bratu Urošu, ki se je takrat že dokaj ambiciozno ukvarjal s šahom in obiskoval srednjo šahovsko šolo. Kaj hitro sem se naučil, kako se figure označujejo s kraticami in kako se označi polje, na katero figuro postaviš, da sem lahko tudi sam prebiral variante, ki so se jih učili v šahovski šoli. Še vedno pa je bilo moje največje veselje igranje in skoraj ni bilo dneva, ko ne bi odigral partije šaha,« nam predstavi svoje šahovske začetke.



V klubu (ŠD Radenska Pomgrad) so organizirali mladinske šahovske turnirje, na katerih je nastopil tudi Boris. Njegovo nadarjenost je opazil mojstrski kandidat Mitja Kovač, ki je ga je povabil v šahovsko šolo. Najprej je malce okleval, saj je v tistem času treniral tudi nogomet, po prigovarjanju staršev pa je pristal. In začela se je njegova šahovska pot. »Vzpon moje igre ni temeljil na poznavanju otvoritev, kot zmotno misli veliko šahovskih trenerjev, ampak predvsem na poznavanju srednje igre in končnic. Še danes sem prepričan, da šahovske partije ne dobiš samo z dobro otvoritvijo,« pove Boris, ki je pri osmih letih prvič osvojil regijsko prvenstvo ter si tako zagotovil prvi nastop na državnem prvenstvu v kategoriji fantov do 10 let, saj prvenstva za fante do osem let še ni bilo. Osvojil je 13. mesto z rezultatom 4,5/9, polovični izkupiček pa je bil za najmlajšega udeleženca kar soliden dosežek.



Naredil je audi



»Leto 2008 bo v moji šahovski karieri zapisano kot uradni začetek. Osvojil sem svoj prvi naslov državnega prvaka v standardnem šahu v kategoriji fantov do 10 let in si zagotovil udeležbo na svetovnem mladinskem prvenstvu v Vietnamu. Začelo se je kot v sanjah. Dobil sem prve tri partije in tako v 4. kolu pristal že na 2. deski, kjer sem igral z Indijcem Ghoshem Diptayanom, zdaj že velemojstrom. Remiziral sem, in to mi je dalo še nekaj dodatnega zagona. Prvi del turnirja sem končal z rezultatom 5,5 točke iz sedmih partij in si z igralci, ki so dosegli enak rezultat, delil mesta od tretjega do desetega. Nato pa je sledila kriza in izgubil sem štiri partije zaporedoma, šahisti pravimo, da sem naredil audi... Na koncu sem bil 48. od 112 igralcev, kar je vseeno soliden rezultat.«



Leta 2009 je na državnem prvenstvu osvojil 4. mesto, njegov razvoj pa je prevzel mojster Fide Denis Gjuran in ga naučil otvoritve, ki mu je še danes najljubša (pospešena zmajevka). »Leto kasneje je prišel velemojster Georg Mohr in mi z novim pristopom odprl pravi svet šaha. Osvojil sem naslov državnega prvaka do 12 let v standardnem in pospešenem šahu, poleti pa še 3. mesto na prvenstvu EU v Cmureku.« Pod njegovim okriljem je postal državni prvak v kategoriji do 14 let, osnovnošolski državni prvak, se udeležil EP v Pragi ter SP v Mariboru. S šestim mestom na članskem državnem prvenstvu je dosegel prvo normo za mednarodnega mojstra, naslednje leto pa v Bad Gleichenbergu še svojo drugo in pridobil naziv Fide mojstra, kar je tretji najvišji šahovski naziv. Ob tem mu je bil poleg Mohra v veliko pomoč velemojster Matej Šebenik, ki je še dodatno učvrstil Borisov otvoritveni repertoar, tako da je prvič premagal tudi velemojstra Miloša Perunoviča.



»V začetku leta 2015 sem v Gradcu osvojil še svojo tretjo in s tem zadnjo normo za naziv mednarodnega mojstra, teden dni kasneje pa še naslov državnega prvaka do 18 let. Že drugič sem v članski reprezentanci igral na srednjeevropskem pokalu ter se kot zdaj že standardna prva deska mladinske reprezentance udeležil evropskega mladinskega ekipnega prvenstva. Poleti sem v Novem Sadu osvojil svoj največji posamični uspeh in postal evropski mladinski podprvak v pospešenem šahu. Moje treniranje je prevzel hrvaški velemojster Zdenko Kožul, ki redko remizira. Prav te borbenosti je bilo pri meni premalo za preboj na višjo raven,« pravi Boris, ki je tudi lani začel zelo uspešno, saj je med drugim premagal tudi legendo slovenskega in svetovnega šaha Aleksandra Beljavskega. Njegova moč je postala bolj konstantna in decembra lani je na turnirju Zadar Open osvojil dovolj ratinških točk, da je prebil mejo 2400 ter tako z uspešnim nastopom izpolnil vse potrebne pogoje za naziv mednarodnega šahovskega mojstra (IM), o katerem bomo nedvomno še slišali.