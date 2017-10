FOTO: Tako je življenje v najrevnejši slovenski občini

Kako živijo ljudje v krajih, ki so oddaljeni od središč, pa ne toliko po absolutni razdalji kakor zaradi slabe infrastrukture, slabih možnosti za gospodarski razvoj, brezposelnosti, ki mlade žene iz domačega kraja, slabših možnosti za izobraževanje otrok ipd.? Kako je, če trgovine ni za vogalom in zdravnik pride v ambulanto le enkrat na teden, otroci pa obiskujejo vrtec v sosednji državi?

Za zunanjega opazovalca je življenje v zgornji Kolpski dolini, del katere je tudi občina Osilnica, naravnost idilično. Lepa, precej nedolžna narava z obilico možnosti za rekreacijo, malo ali nič industrije, prijazni, gostoljubni ljudje, ki prišleka ne spustijo od hiše brez klepeta in domačega priboljška, in ne nazadnje reka Kolpa, okoli katere se je od nekdaj vrtelo življenje in so se spletale zgodbe. Tudi o Petru Klepcu.

Če ni dela, mladi odhajajo

Če vprašamo tiste, ki tam res živijo in se borijo za vsakdanji kruh in preživetje, se idilična podoba razblini kot milni mehurček. Saj ne da tarnajo, navsezadnje bodo priznali, da je življenje v dolini lepo, pa vendar se ubadajo s težavami, ki jih drugod ne poznajo.

Kakšno je v resnici življenje v občini, ki velja za najrevnejšo v Sloveniji? Statistični urad RS sicer ne meri stopnje tveganja revščine na ravni občin, tako da uradno ne moremo določiti, katera je najrevnejša. Lahko pa jo določimo po nekaterih kazalnikih, na primer po povprečni mesečni plači in po stopnji brezposelnosti, po čemer pade v kategorijo najrevnejših.

Kljub majhnosti in težavam občina skrbi, da je infrastruktura urejena. Vzdržujejo lokalne ceste in javne poti ter vodovod. Do vseh vasi vodijo asfaltirane ceste. Pokritost z internetnim signalom je skoraj 100-odstotna, a je na nekaterih območjih slabša, zato je tudi slabši prenos mobilnih podatkov.

Največja težava, ki za sabo potegne tudi druge, je nedvomno brezposelnost. Najti zaposlitev oziroma delati je eden bistvenih problemov, s katerimi se soočajo, kar so nam potrdili tudi na občini. Zaradi odmaknjenosti od večjih krajev občina ni zanimiva za vlagatelje, saj je že strošek prevoza prevelik, zato se podjetniki ne odločajo za te kraje. Na občini upajo, da se bo dokončal objekt na Selih, ki je namenjen domskemu varstvu. Tako bi dobili nekaj delovnih mest in upajo, da bi s tem zadržali nekaj mladih v kraju, morda celo koga privabili. Velika priložnost za delo in zaslužek je v turizmu, saj je dolina Kolpe za obiskovalce izjemno zanimiva.

Narava kot prednost

Seveda se tudi tu soočajo s številnimi težavami, začne se že s tem, da sezona traja le štiri mesece na leto, iz tega pa je treba preživeti vse leto oziroma zagotoviti vir dohodka tudi od drugod. Mladi se zato težko odločajo za tako drzne poslovne poteze, zlasti iz ničle, če lahko tako rečemo, saj je treba imeti tudi zagonski kapital. Poleg strahu, ali bo poletje dalo dovolj tudi za preživetje pozimi, odločitev za samostojno turistično pot hromi tudi birokracija, ki otežuje vsak začetek.

Da turistični kruh ni prav lahek, nam je pritrdil tudi Simon Kovač iz družine, ki v Osilnici goji gostilniško, zdaj pa tudi hotelsko tradicijo že 200 let. Simon, ki je domačo gostilno prevzel pred dobrimi 20 leti, se zaveda, da jim tradicija daje prepoznavnost, res pa je, da je treba veliko vlagati, denar pa se vrača počasi. »Naša prednost je narava in seveda Kolpa, sicer pa nas oddaljenost sili, da smo dosti bolj angažirani. Poleg gostilne in hotela razvijamo športni turizem, programe za podjetja, šole, tematske skupine, tako da privabljamo goste tudi iz tujine. V turizmu pri nas je perspektiva, vendar bi morali graditi na mladih, ti pa zaradi pomanjkanja služb odhajajo,« pove Simon, ki v družinskem podjetju zaposluje sedem ali osem domačinov, kaže pa, da že ima tudi naslednika. Sedemnajstletna hči se namreč šola na gostinski šoli in že veliko sodeluje pri delu.

Po opravkih enkrat na teden

A to je le ena plat, tista pozitivna, življenja v naši najmanjši občini. Ostaja dejstvo, da je delež mladih izjemno majhen, in zlasti tisti, ki se odločajo za družino, odhajajo iz domačega kraja. Na občini sicer pravijo, da za najmlajše poskrbijo, a otrok je tako malo, da vrtca nimajo, zato starši svoje otroke vpisujejo v vrtce na drugi strani Kolpe, na hrvaški strani, ali v sosednje občine, imajo pa podružnično šolo. Za otroke občina skrbi tudi z enkratno denarno pomočjo, ki jo starši dobijo ob rojstvu, obdarujejo jih ob miklavževanju, prav tako so starši deležni pomoči celotno šolanje, in sicer z dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči ob nakupu knjig in šolskih potrebščin, za plačilo dijaških ali študentskih domov in podobno.

Na drugi strani so starejši, teh je največ. Mnogi živijo sami v oddaljenih zaselkih, zato občina enkrat na teden organizira prevoz za vse občane iz vseh okoliških vasi v Osilnico. Običajno izberejo dan, ko v Osilnico pride tudi zdravnica, tako gredo lahko starejši v trgovino, po opravkih na občino ali pošto in obiščejo še zdravstveni dom. Za tiste, ki so tam preživeli celo dolgo življenje, je to pač nekaj običajnega, mladi, ki so šele na začetku, pa hočejo več, standard, ki je v le nekaj deset kilometrov oddaljenih krajih nekaj povsem samoumevnega.