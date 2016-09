FOTO: Tako je sekalo včeraj, danes se pripravite na hudo uro

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje je sinoči izdala opozorilo zaradi obilnih padavin , a noč je bila vseeno dokaj mirna.

Nekaj nevšečnosti so nalivi povzročali, tako poroča uprava za zaščito in reševanje, le v Ljutomeru, kjer je voda vdrla v klet, in pri Ptuju, kjer je ob 20.20 v naselju Gorca, občina Podlehnik, udar strele zanetil požar. Gasilci PGD Podlehnik so gorečo travo pogasili.

Sicer pa nas bo danes dopoldne ponovno prešla hladna fronta. Na severovzhodu države naj bi padlo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter v le približno šestih urah.

Mogoči so hitri lokalni porasti manjših rek in hudournikov ter tudi razlivanja.