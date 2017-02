FOTO: Tako je možakar nagradil sevniški policistki

SEVNICA – Policistki sevniške policijske postaje sta konec januarja opravljali nadzor prometa po mestnih ulicah v Sevnici.

Pri izvajanju postopka v bližini enega od stanovanjskih blokov sta opazili, da se je iz stanovanjskega bloka opotekel okrvavljen starejši moški. Takoj sta stekli do njega in mu nudili prvo pomoč ter poklicali reševalce, ki so moškega oskrbeli.

Kasneje so ugotovili, da je moški padel po stopnicah in z glavo udaril v radiator, je sporočila policija.

V ponedeljek pa je moški na policijski postaji obiskal policistki, ki sta mu nudili prvo pomoč, in jima v zahvalo prinesel torto.