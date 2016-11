FOTO: Tako hudo je, Slovenija je že pod vodo

Gasilci so na pomoč priskočili s protipoplavnimi vrečami. Foto: bralec Marko

Lokavec pri Ajdovščini: voda teče po cesti in vasi. Foto: bralec Marko

LJUBLJANA – Obilne padavine povzročajo težave predvsem v zahodnem in severozahodnem delu Slovenije. Najmočneje je narasla reka Vipava. Gasilci imajo polne roke dela z izčrpavanjem meteornih voda, ki so zalile stanovanjske objekte.

V Kopru je voda zalila dvorišče in se približuje hiši, v Novi Gorici je voda poplavila klet, v Cerknem je voda zalila stanovanjski objekt, v občini Renče - Vogrsko voda ogroža stanovanjske objekte. V Logarski dolini je voda zalila kletne prostore gostinskega objekta. Ob 15.08 je bila v naseljih Gederovci, Murski Petrovci in Krajna v občini Tišina prekinjena oskrba z električno energijo. Napako so odpravili delavci Elektra Maribor.

Ob 15.27 se je na cesto Zali Log–Podrošt sprožil zemeljski plaz. Na kraj so bili poslani delavci CP Kranj.

Proti večeru bodo naraščale tudi druge reke

Posamezne reke v zahodni Sloveniji se razlivajo ob strugah. Najmočneje je narasla reka Vipava, ki se ponekod razliva na območju pogostih poplav. Razlivajo se tudi manjše reke v Goriških brdih. V prihodnjih urah bodo ponovno porasle reka Vipava in manjše reke na Goriškem, pri tem se lahko ponekod razlijejo v širšem obsegu.

Popoldne in zvečer bodo začele ponovno naraščati tudi reke drugod po državi. Najbolj bodo narasle reke na Gorenjskem, v Posočju in na širšem območju osrednje Slovenije. Reke na omenjenih območjih se lahko razlijejo ob strugah na območjih pogostih poplav. Ob intenzivnih krajevnih padavinah lahko hitro porastejo tudi posamezni manjši vodotoki in hudourniki.

V noči na nedeljo se bodo hidrološke razmere po državi začele umirjati. Naraščale bodo še reke s kraškim zaledjem. Reka Ljubljanica se lahko v nedeljo razlije v manjšem obsegu na območju vsakoletnih poplav.

