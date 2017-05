FOTO: Ta veseli dan japonske kulture

Odprtje so opravili japonski kulturni ataše, slikarka in župan. Foto: Darko Naraglav

Otroci in odrasli so lahko ustvarjali v likovni delavnici in spoznavali Japonsko. Foto: Darko Naraglav

Ob dnevu japonske kulture je bilo na prizorišču preboldske kmečke tržnice in muzejske zbirke Prebold skozi čas zelo zanimivo, slovesno in ustvarjalno. Akademska likovna ustvarjalka iz dežele vzhajajočega sonca Keiko Mijazaki, ki že nekaj let živi v Dolenji vasi v občini Prebold, je namreč v prostorih muzejske zbirke v Preboldu odprla likovni atelje, imenovan Iro Iro, ter na ogled postavila svoja dela.



Osrednjega dogodka ob odprtju in celodnevnega dogajanja, prepredenega z likovno ustvarjalnostjo otrok, se je udeležilo lepo število občanov in gostov z županom občine Prebold Vinkom Debelakom na čelu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«