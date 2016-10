FOTO: Švicarji očitajo eksposlancu: Pospravil je 17 tisočakov za delavce

To smo vprašali Vogrina V celoti objavljamo vprašanja, ki smo jih poslali Vogrinu, in njegove odgovore. Zanima me naslednje: – V kakšnem razmerju sta družbi Lentherm in Swisskind?

– Če pogledamo spletne strani družbe Swisskind in Swisskaind, vidimo, da sta izredno podobni. Kako to?

– Zakaj je bila ustanovljena spletna stran Swisskaind? Med podatki o registriranju domene je tudi vaše ime.

– Ali drži podatek, da vam je družba Swisskind nakazala 17.000 CHF?

– Komu je bil ta denar namenjen in kje je končal?

– Če podatek o znesku ne drži, koliko denarja pa so vam nakazali? Zakaj menite, da prihaja do razhajanj med vašim in našim podatkom?

– Ali ste prejeti denar prijavili pristojnim organom in plačali ustrezne dajatve? Vogrin odgovarja Poskušal vam bom, na kratko, odgovoriti na vaša vprašanja, in sicer:



– Družba Swisskaind je solastnik družbe Lentherm.

– Družba Swisskaind je slovenska družba. Družba Swisskind je od leta 2015 v ustanavljanju v Švici. Torej še ni ustanovljena.

– Podobnost? Sem med predvidenimi ustanovitelji družbe Swisskind! Od tod tudi ime v domeni.

– Nakazilo? Ne drži!

– Denar je plačala firma Bik Design za izvedbo posla v Švici. Denar je končal na računu Swisskainda, vendar ne 17.000,00 CHF, ampak nekoliko manj.

– Vse je bilo plačano in vse je v bilancah.