FOTO: Svetnik, ki odpira pipice na sodih

Martinovo (11. november), ki zaključuje jesensko delo, je pri nas splošno priljubljen praznik, še posebno zato, ker je povezan z vinom, slovensko nacionalno pijačo. Okrog tega dne se mošt spremeni v vino, to pa je zagotovo dober izgovor za veselje in praznovanje, saj je treba novo vino vsekakor pokusiti. Martin torej odpre pipice na sodih …



Zahvala za letino



Šege in navade, ki se spletajo okrog tega praznika, se ujemajo z ljudskim rekom, da je martinovo jesenski pust. Tudi v tem primeru ima sveti Martin bolj malo opraviti s tem, kar se godi na martinovanju. »Spet je bilo namreč tako, da je priljubljen svetnik, čigar god je postavila cerkev v primeren čas, moral prevzeti pogansko praznovanje in šege, ki jih ni bilo moč zatreti,« pravi etnolog dr. Niko Kuret v knjigi Praznično leto Slovencev.



V novembru so pogani našega podnebnega pasu obhajali praznik v zahvalo za letino, obhajali so tudi koline, da so si pripravili zaloge za prihajajoč zimski čas, ob tem pa so imeli pastirji svoja obredna slavja. Zahvaliti se je bilo treba za uspešno pašo.



Svetnik je v današnjem predstavnem svetu našega ljudstva usmiljen vojščak, ki z mečem reže svoj plašč, da bo polovico dal golemu siromaku. Takšnega kažejo vse naše oltarne slike, in to je tista legenda, ki se je ljudstvu najbolj vtisnila v spomin. Dosti poznejša je legenda o goseh, ki naj bi izdale Martina. K njim naj bi se skril, ko so ga iskali, da bi mu sporočili izvolitev za škofa. Legenda je seveda izmišljena in naj bi razložila, od kod gos, ki jo srečujemo na podobah svetnika.



Obredna gos



Goska je v številnih deželah in seveda tudi pri nas naravnost obredna jed ob martinovem. Za kazen, ker so ga izdale, morajo na dan njegove smrti te živali umreti. Od tu naj bi izvirala navada, da je treba na Martinovo nedeljo jesti gos; tudi to je seveda samo legenda. Ne smemo se čuditi, če imamo še zdaj veliko ljudskih navad, ki izvirajo iz poganstva in so šele v poznejšem času dobile krščanski pomen. To velja za vse šege ob našem martinovanju.



V koledarskem letu ni bil blizu Martinovega noben pomembnejši god, zato so prenesli nanj vse, kar je bilo povezano s poganskim jesenskim zahvalnim praznikom. Cerkev se temu ni mogla upirati, zlasti ker gostije, ki so bile sestavni del tega praznovanja, same po sebi niso nasprotovale njenemu nauku. Prav nasprotno, Cerkev je lahko dala tudi gostijam ob martinovem nov smisel. Po prvotnih cerkvenih predpisih je bil god svetega Martina na pragu adventnega posta, kakor je pust na pragu štiridesetdnevnega posta pred veliko nočjo. Martinovo je torej res nekakšen jesenski pust.



Haloški ftič



V izročilu našega ljudstva velja pojedina na martinovo marsikje kot odmev na stari zahvalni praznik. Že Cerkev je uvedla zahvalno nedeljo, ki jo obhajajo ponekod na prvo nedeljo v novembru. Tedaj prinesejo v cerkev poljske pridelke, da se z njimi zahvalijo bogu za dobro letino.



Posebno slovesno je martinovanje v vinorodnih krajih, saj se takrat mošt spremeni v vino. Kmetje pripravijo obilno večerjo, kjer ne manjka različnega mesa, raznih pogač in seveda vina. Vse naložijo na mizo, da se kar šibi, saj hočejo s tem pokazati, da je bila letina obilna in da kmetija dobro stoji. V Halozah spečejo haloškega ftiča, to je purana, in se veselijo dobre letine. V Beli krajini se mize šibijo od suhega mesa, poleg tega spečejo petelina, kokoši, ajdove in kvašene potice, pogače, vse skupaj pa zalijejo z novim vinom. V vseh krajih pa še vedno ostaja gos obredna pečenka, ki ponazarja praznik sv. Martina in novega vina.



Vedeževanje s prsno kostjo



Gos se je že zgodaj pridružila svetemu Martinu. Po vsej verjetnosti je bila to daritvena žival pri poganskih jesenskih obredih. To po svoje dokazuje tudi vedeževanje s pomočjo gosje prsne kosti. Splošno je bilo znano, da so povsod vedeževali iz drobovja in kosti žrtvenih živali. To vedeževanje je bilo ohranjeno tudi pri nas. Če je prsna kost Martinove gosi rjava, naj bi bila zelo mrzla zima. Če je bela, bo pozimi veliko snega. Drugod je prav obratno: svetla in čista kost pomeni ostro zimo, temna pa dosti snega.



V vinskih deželah se je goski pridružilo vino, ki prav ta čas dozori. Povezava z martinovim je rodila legendo, da je sveti Martin vodo spremenil v vino. Pri nas poznamo tisto slavno: Vino pije svet' Martin, voda naj pa žene mlin. Martina so v Slovenskih goricah in drugod proslavljali v zidanicah. Tudi v Beli krajini so vselej slovesno krstili vino. Gospodar je nagovoril zbrane goste, nakar so izpili vino. V Slovenskih goricah so šli fantje na martinovo vino iskat z rešetom. Hodili so ob cesti in iskali, dokler niso našli steklenic z vinom, ki si jih prej seveda nalašč nastavili.



Kar se čez mero žre...



Čas okrog martinovega je povezan tudi z vremenom. Martin prinese včasih še nekaj lepih in toplih dni. Te dneve imenujemo babje leto. Toda izkušnja ve, da mu ni zaupati: Za soncem svetega Martina kaj kmalu pride sneg, zmrzlina. In če tudi dobro greje, le tri dni babje leto šteje. In podobno: Če je na Martinje lepo, bo za tri dni grdo. V Malenskem Vrhu v Poljanski dolini povedo to drugače: O svetem Brikciju (13. novembra) sneži, če o Martinu sonce sije. Nasprotno pravijo: Če je na svetega Martina dan grdo in oblačno vreme, bo lepa zima; če je pa sončno in toplo, se je kmalu hude zime nadejati. Ali pa: Sveti Martin oblačen ali meglen, pride zima voljna kakor jesen. In še: Sveti Martin oblake preganja, nestanovitno zimo napravlja.

Sveti Martin nam je blizu Sveti Martin se je rodil oktobra leta 316 v Sabariji, današnjem Sombotelu na Ogrskem, blizu avstrijske meje. Tako je minilo 1700 let od njegovega rojstva. Bil je iz vojaške družine in že kot deček je postal kristjan. Njegova pobožnost in njegovo strogo življenje sta kmalu spletla okoli njega obilo legend. Sveti Martin je bil v svojem času resnični aposotol Galije (današnje Francije), kjer je bilo podeželje še povečini pogansko. Misijonarjem po drugih evropskih deželah je bil sveti Martin vzornik, zato so mu radi posvečali oltarje in cerkve zlasti v tistih krajih, kjer jim je uspelo izriniti keltska božanstva. Tako si lahko razložimo veliko cerkva, ki so na Slovenskem posvečene svetemu Martinu.

Kakor koli razmišljamo, ob svetem Martinu se je zvrstila vrsta najrazličnejših legend, ki so med seboj povezane, označuje pa jih jesenski čas, ki je prinesel darove narave. Med drugim tudi vino, to žlahtno pijačo, ki jo pozna ves svet. O vinu je Anton Martin Slomšek zapisal: »Ako se bo vino pilo za potrebo, bo zdravilo, kar pa se čez mero žre, živi strup seveda je.« In v tem je, tako kot v vinu, veliko resnice.