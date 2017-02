FOTO: Svetlik odstopil od sporazuma s tožilci

LJUBLJANA – Predsednik uprave idrijske družbe H & R Edvard Svetlik je s specializiranimi tožilci podpisal sporazum o priznanju krivde, v zahvalo so mu ti ponudili milo kazen pogojnega zapora, nakazati pa bi moral tudi nekaj denarja v dobrodelne namene. Toda 72-letni upokojenec si je na predobravnavnem naroku pred ljubljansko okrožno kazensko sodnico Barbaro Črešnar Debeljak premislil ter sporočil, da sporazum ne velja več, saj krivde v resnici ne priznava.



Medtem ko nekdanji prvi mož Merkurja Bine Kordež po podpisu podobnega sporazuma s tožilstvom že prestaja zaporno kazen, je tožilstvo vložilo obtožbo tudi zoper nekdanje vodilne v Merkurjevi hišni financerki Gorenjski banki (GB) zaradi spornega financiranja menedžerskega prevzema Merkurja. Poleg nekdanjega predsednika uprave GB Gorazda Trčka in nekdanjega vodje sektorja trženja in poznejšega člana uprave Tilna Zugwitza sta se v njej znašla še Svetlik in Anica Klemenčič iz GBD Skupine. Z umazanimi posli naj bi Merfinu pridobili za deset oziroma šest milijonov evrov premoženjske koristi.



Družbo Merfin je sicer ustanovila skupina vodilnih delavcev Merkurja s Kordežem na čelu, in konec leta 2007 so prevzeli Merkur. Kupci so za posel v bankah najeli za okrog 350 milijonov evrov posojil. V tej zgodbi je sicer spornih nekaj večmilijonskih obvodnih posojil, s katerimi je GB v letih 2007 in 2008 zagotavljala financiranje prevzema Merkurja prek več posrednih družb. Uprava GB je tako odobrila kratkoročno posojilo družbi H & R v višini deset milijonov evrov za financiranje tekočega poslovanja, Svetlik pa je kot direktor družbe ta denar na podlagi pogodbe o kreditiranju nakazal Merfinu. Posojilo, ki ga je dobila H & R, bi moralo biti vrnjeno februarja 2009, a je GB vse do marca 2011, menda na prepričevanje Kordeža, večkrat podaljšala rok vračila.



Preostali obtoženci so krivdo že prej zanikali, da se izreče o očitkih na njegov račun, pa je prišel na vrsto tudi Svetlik, ki je torej s tožilci podpisal sporazum o priznanju krivde, a od njega odstopil na predobravnavnem naroku. Zakaj tako, je pojasnjeval njegov odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. »Po že sklenjenem sporazumu nam je namreč tožilstvo poslalo nov sporazum, po katerem se mojemu klientu dodatno očita, da je vedel, da Merfin kot končni porabnik kredita Gorenjske banke družbi H & R tega kredita ne bo mogel vrniti. Takega očitka pa ne more sprejeti, zato odločno odstopamo od sporazuma.« Kovačič Mlinar je celo prepričan, da bodo na sodnem procesu dokazali, da Svetlik ni naklepno pomagal GB ali Merfinu in je bil v tej zgodbi »zaveden ter preslepljen«.