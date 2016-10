FOTO: Strpno na tej relaciji, kolona je večkilometrska, ugasnilo je življenje

LJUBLJANA – Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Kočevje–Ljubljana pri Turjaku še vedno popolna zapora. Obvoz za osebna vozila je urejen, za tovorna je skozi Ponikve, poroča prometnoinformacijski center.

Bralec David nam je posredoval fotografije zastoja in pripisal: »Zdaj se vračam. Policisti so nas poslali na gozdno pot. A samo avtomobile, tovornjaki stojijo do Turjaka in še naprej. Kar tri kilometre ali več je že dolg zastoj.«

Težave tudi na drugih cestah

Na štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani promet ovira pnevmatika na vozišču.

Nekaj težav na primorski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina povzroča burja. Zaradi nje so namreč prepovedali promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Sicer pa dela trenutno potekajo:

– Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 14. oktobra zaradi del zaprt uvoz Žalec proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Šempeter ali Celje zahod.

– Do 4. oktobra bo zaprta cesta Zagorje–Trbovlje med Farčnikovo kolonijo in Praprečami.

– Cesta Logatec–Žiri bo pri Rovtah zaprta do 5. oktobra zaradi preplastitve vozišča, obvoz je urejen.