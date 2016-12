FOTO: Stran male Neže blokirali

LJUBLJANA – Tisti, ki spremljajo malo Nežo Arnolj in potek njenega zdravljenja, so gotovo opazili, da je v prejšnjem tednu stran, prek katere so starši obveščali javnost o stanju male Neže, izginila. Stran je izginila le nekaj dni po tem, ko je bila Neža prepeljana iz bolnišnice v Padovi na rehabilitacijo. Ob tem so zapisala še, da lokacije ne bodo razkrili.

Mnogi so se tako upravičeno spraševali, kaj se dogaja. Kam roma denar, ki ga družina z donacijami prejema za zdravljenje deklice. Bilo je slišati že kar nekaj teorij zarot, a očitno so bile vse iz trte izvite.

Kot se je izkazalo, je nekdo spletno stran prijavil, zaradi česar je bila stran blokirana. »Ustvarjena je nova FB-stran Za Nežo Gre, ker je bil istoimenski profil blokiran,« so sporočili na novi spletni strani Za Nežo Gre.

Mnogi se tako že sprašujejo, zakaj bi bila stran blokirana. Nekateri so prepričani, da je bilo na strani izrečenih preveč kritik na račun zdravnikov, da jim je šlo v nos ...