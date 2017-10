FOTO: Stoji na gori kakor prej

Minulo soboto je v frančiškanskem samostanu na Sveti gori potekal znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe svetogorske Matere božje; slovesni dogodek so 6. junija 1717 na goriškem Travniku pospremile velike množice iz vse tedanje Goriške, počastili pa so ga tudi številni posvetni in cerkveni dostojanstveniki iz avstrijskih dežel in beneškega ozemlja. V 18. stoletju je bilo namreč kronanje podob izjemno pomemben dogodek ne samo v religioznem, ampak tudi v širšem družbenem kontekstu. Goriško kronanje lahko tako razumemo kot neke vrste spravo med stanovi po krvavem tolminskem puntu leta 1713. Poudariti velja tudi, da je svetogorska podoba druga kronana Marijina podoba zunaj Italije. Pred njo je bila le trsatska, še v istem letu pa je sledila čenstohovska.

Svetogorska milostna podoba, to je slika Matere božje z Jezusom med prerokom Izaijo in sv. Janezom Krstnikom, je prišla na Sveto goro kot dar oglejskega patriarha Marina Grimanija leta 1544. Takrat je nadomestila prvotno Marijino kultno podobo v obliki lesenega kipa. Patriarhovo radodarno dejanje pomeni tudi prizadevanje tedanje Katoliške cerkve v boju proti protestantizmu, ki je bilo na Goriškem močno prisotno.

Čeprav je svetogorska podoba ena od najbolj znanih slik na Goriškem, ne vemo natančno, kdo jo je naslikal. V literaturi se kot mogoča avtorja omenjata Palma st. in Francesco Rizzo da Santacroce. Zlati kroni je podarila kranjska rojakinja Ana Katarina Schell pl. Schellenburg.

Romarska božja pot na 682 m visoko Sveto goro se strmo dviga nad reko Sočo. Z veličastno baziliko, frančiškanskim samostanom, romarskim domom, duhovno-izobraževalnim središčem Tau in restavracijo je biser evropske Povezovalne poti treh romarskih svetišč, kamor spadata še Stara gora nad Čedadom in Marijino Celje na Kanalskem Kolovratu.

O začetkih romarske božje poti govori latinski napis iz 17. stoletja na podstavku Marijinega kipa z detetom v naročju v kapeli prikazanja: »Tako se je Marija na gori Skalnici, zdaj pa se imenuje Sveta, prikazala leta 1539 vidkinji Uršuli Ferligoj in ji naročila: Povej ljudstvu, naj mi tukaj postavi hišo in me prosi milosti.« Posvetna oblast je Uršulo večkrat zaprla v ječo solkanske graščine, a so jo vedno čudežno rešili.

Ljudje so začeli trumoma romati na goro Skalnico, tam so postavili leseno kapelo in molili pred Marijinim kipom, ki sta ga po opisu vidkinje izdelala brata Francesco in Pietro Floreani iz Vidma. Nezadržna pobožnost romarjev je omehčala posvetno oblast, da je po namestniku goriškega glavarja Hieronimu Attemsu leta 1540 izdala dovoljenje za zidavo cerkve na Skalnici. Pri kopanju temeljev so našli znamenito kamnito ploščo z vklesanimi ornamenti in molitvijo Zdrava Marija. Državni arhiv na Dunaju hrani listine o obstoju cerkvice iz 14. stoletja, ki so jo verjetno porušili Turki leta 1470.

Avstrijski nadvojvoda Karel je leta 1565 izročil božjo pot v oskrbo frančiškanom, ki so iz Bosne pribežali pred Turki. Cvetočo božjo pot je leta 1786 ukinil reformist Jožef II., cerkev in samostan sta bila prodana na dražbi, frančiškani pa so se preselili v Gorico. Morda je odlikovanje svetogorske podobe z zlato krono vatikanskega kapitlja leta 1717 pripomoglo, da je cesar Franc II. popravil krivico in leta 1793 odločil, naj se iz Solkana vrne na Goro 'begunka' – podoba svetogorske Kraljice. Zlata krona je bila podeljena tistim Marijinim božjepotnim podobam, ki so bile že dolgo češčene in so slovele po čudežih. V ljudeh je zasijalo upanje na boljše čase, s prostovoljnimi prispevki so obnovili svetišče in na pročelju zapisali Marijino in svojo voljo: Stojim na gori kakor prej.