FOTO: Steyerjevo vino, prijateljstvo in umetnost odgnali skrbi

PLITVICA – Na posestvu Steyer v Plitvici pri Apačah so konec leta prepletli likovno in glasbeno umetnost, ljubezen, vino, kulinariko, pravzaprav vse, kar človeka naredi srečnega in zadovoljnega. V navzočnosti številnih umetnikov, prijateljev likovne in glasbene umetnosti ter vrhunskih vin so namreč odprli izjemno razstavo slik, ki so nastale na 2. likovni koloniji Vino in prijateljstvo, ki je minulo jesen potekala na posestvu Steyer. Okoli 30 razstavljenih del, ki jih je takrat ustvarilo 14 likovnih umetnikov, je obiskovalcem odprtja razstave in tudi v posebnem katalogu predstavil likovni kritik Mario Berdič. Razstavo sta odprla podžupana Maribora in Radencev, Zdravko Luketič in Aleš Kaučič. Ob dobrotah iz Steyerjeve kleti, kjer se je dogajanje z zdravljico in pozdravi tudi začelo, sta prireditev popestrila pevka Nilda Luketič in pianist Igor Orešič.

Organizacijo in izbor umetnikov je tudi tokrat prevzela Tatjana Mijatović.

"Po uspešno izpeljani likovni koloniji v letu 2016 smo lani v začetku oktobra z veseljem odprli vrata našega vinogradniško-turističnega posestva za 2. mednarodno likovno kolonijo Vino in prijateljstvo – Steyer 2017. Organizacijo in izbor umetnikov je tudi tokrat prevzela Tatjana Mijatović in v našo majhno vas pripeljala 14 priznanih umetniških ustvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške in Anglije. Vse dni je bil z nami tudi likovni kritik Mario Berdič iz Maribora, ki je budno spremljal umetniško ustvarjanje in nam nastala dela s prefinjenim občutkom ubesedil ter jih predstavil tudi širši publiki. Gostiti umetnike in biti neposredna priča njihovemu ustvarjanju je za nas prav posebno doživetje. V prostorih, kjer ustvarjajo, vlada nekakšna čarobna atmosfera, v zraku se meša vonj po barvah in vinu, slišita se smeh in glasba, ki jo je iz klavirja izvabljal Igor Orešič, ob tem ni manjkalo plesa, tako da so bile vsakdanje skrbi v tistih dneh nekje daleč. Rad bi se zahvalil vsem umetnikom za njihov trud in čas, ki nam ga podarite in s tem bogatite naše življenje. V veselje in čast nam je, da lahko povežemo in plemenitimo dar narave, vino, z vašimi storitvami," je med drugim dejal gostitelj kolonije in razstave Danilo Steyer.

Likovno kolonijo zaznamujejo dobra organizacija, izjemno gostoljubje in prijetna atmosfera.

Predsednica Likovnega društva Gornja Radgona Tatjana Mijatović upa, da se bo zgodba na posestvu Steyer nadaljevala tudi v prihodnjih letih, saj likovna kolonija in vse, kar je povezano z njo, postaja eno od osrednjih umetniških dogajanj na tem območju. Poleg druženja umetnikov in ustvarjanja gre tudi za odlično turistično promocijo celotnega območja Gornje Radgone, Pomurja in Slovenskih goric. "Na srečo je družini Steyer kljub številnim poslovnim obveznostim uspelo prirediti likovno kolonijo, ki jo označujejo dobra organizacija, izjemno gostoljubje in prijetna, družabna atmosfera, ki privlači številne ustvarjalce, tokrat celo iz daljne Rusije, in to tudi zaradi vnovičnega sodelovanja Tatjane Mijatović," je dejal Mario Berdič, ki je podrobno predstavil vsakega izmed nastopajočih umetnikov ter ustvarjena dela. Zadržal se je pri kiparju Robertu Juraku in njegovi skulpturi, ki stoji na prostem pred vhodom na posestvo Steyer in ki ji je avtor prvič namenil krščansko ikonografsko vsebino, četudi je križ ali razpelo lahko nosilec univerzalne simbolike trpljenja ali štirih strani neba ali štirih filozofskih elementov.

Druge mednarodne likovne kolonije se je udeležilo 14 ustvarjalcev, in sicer prof. dr. Matjaž Duh, slikar iz Maribora, Brigita Čas, slikarka iz Slovenj Gradca, Bogdan Čobal, akademski slikar iz Maribora, Svetlana Elantseva Southorn, akademska slikarka po rodu iz Rusije, sicer pa iz Anglije, Erna Ferjanič, likovna pedagoginja iz Rogaške Slatine, Robert Jurak, kipar iz Logarovcev, Rado Jerič, akademski slikar iz Pernice, Tatjana Mijatović, slikarka iz Radencev, Igor Orešič, umetnik iz Maribora, Dražen Pavlović, slikar iz Varaždina, Vinko Prislan, slikar iz Radencev, Niko Ribič, slikar iz Maribora, Viktor Šest, akademski slikar iz Maribora, in Dana Štrucelj, slikarka iz Gornja Radgone. Kurator je bil likovni kritik Mario Berdič.



Vsakdo najde svoj kotiček Že dobro leto po odprtju prenovljenega in razširjenega vinogradniško-turističnega posestva Steyer sta se Danilo in Magda Steyer odločila še za dodatno kulturno dejavnost v obliki prve mednarodne likovne kolonije leta 2016. Posestvo poleg vinogradov obsega turistično kmetijo, vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, sušilnico za grozdje, prostora za kuhanje žganja in pridelavo olja itd. V velikem poslovnem objektu je na voljo mnogo prostorov za kulturne dejavnosti, še posebno primerni se zdijo za likovno ustvarjalnost, saj lahko prav vsak udeleženec najde svoj kotiček, tako v sodobno urejeni stavbi kot zunaj nje.