FOTO: Ste videli, kako lepo pobeljena je Slovenija?

LJUBLJANA – Sneg je nekatere Slovenke in Slovence že razveselil. V nižinah ga sicer, kljub takšni včerajšnji Arsovi napovedi, ni, ga pa je mogoče najti po hribih.

Zgoraj smo zbrali nekaj prelepih utrinkov slovenskih spletnih kamer, zaradi katerih si boste zaželeli, da bi bili tam. Sploh, ker smo se marsikje v Sloveniji zbudili v deževno jutro. A lahko vas potolažimo: padavine bodo povsem ponehale, sredi dneva pa se bo postopno zjasnilo. Čez dan bodo termometri kazali do 9 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju še kakšno stopinjo več. Po trenutnih napovedih ni videti, da bi se snežna meja spustila do nižin. Vsaj danes ne.

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.