FOTO: Ste slišali, kaj se je zgodilo Nataši Pirc Musar?

KAMNIK – V bližini doma starejših občanov v Kamniku je okoli poldneva udomačen orel napadel psa pasme čivava in ga dvignil v zrak. Ko ga je po nekaj metrih spustil, ga je pobral lastnik. Orel je nato napadel še lastnika, vendar ga je ta odgnal. Kasneje je pogrešanega orla prevzel njegov lastnik z Jesenic, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

O dogodku sta bila obveščena policija in zavetišče za prostoživeče živali, od koder so tudi poklicali lastnika z Jesenic, ki je pogrešanega orla prevzel in odpeljal domov. No, malce kasneje je lastnica čivave, gre za nekdanjo informacijsko pooblaščenko in nesojeno predsednico Rdečega križa, danes pa odvetnico, Natašo Pirc Musar, orlov napad razkrila na twitterju.

»Mala leteča prestrašena čivava. Še zdaj je v šoku. Konec dober, vse dobro. Lastnik je orla našel, se opravičil in zahvalil za pomoč, vprašal, če je s kužkom vse v redu. Iskal ga je kar 16 dni,« je na še zapisala po sliko čivave.

Lastnik je orla našel, se opravičil in zahvalil za pomoč, vprašal, če je s kužkom vse v redu. Iskal ga je kar 16 dni. — Nataša Pirc Musar (@nmusar) 16 October 2016

Mala leteča prestrašena čivava. Še zdaj je v šoku. Konec dober, vse dobro. pic.twitter.com/VafXPmLYVf — Nataša Pirc Musar (@nmusar) 16 October 2016