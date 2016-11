FOTO: Ste med tistimi, ki so se prebudili v pobeljeno jutro?

RATEČE, TOPOL, KRANJSKA GORA – Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in kar v nekaj slovenskih krajih so se prebudili v pobeljeno pokrajino. Napovedane padavine so bile predvsem predvidene za severni del države, a o plesu snežink poročajo tudi iz Medvod in Kamnika.

Na Veliki Planini se, sodeč po teh fotografijah, že sankajo.

V kako belo jutro so se prebudili v drugih krajih, poglejte na fotografijah spodaj.

Bela odeja je prekrila Rateče.

Katarina nad Ljubljano se je prebudila v belo jutro.

Prehod Predel je prevozen, vendar pobeljen.

Sneg še vedno naletava v Kranjski Gori.

Bela je tudi idilična Logarska dolina.

Še bo snežilo

Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da bo jutri prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo občasno na okoli 500 m nadmorske višine. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli –2, ob morju 8, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.