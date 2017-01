FOTO: Stanovanja za migrante: medicinske vzmetnice, diagonala TV vsaj 81

GORNJA RADGONA – Čeprav se je občina Gornja Radgona jeseni 2015 še posebej izkazala pri sprejemu okoli 50.000 migrantov in so občani mesta na reki Muri na čelu z županom Stanislavom Rojkom prejeli veliko pohval za svojo humanost in toleranco do nesrečnih ljudi iz Bližnjega vzhoda in Azije, so sedaj v Gornji Radgoni mnogi zelo razočarani. Spet se je namreč izkazalo, da država dela po svoje in tudi tiste, ki jih je še včeraj hvalila, sedaj ignorira. Res je sicer, da občani ob takšni politiki državnega vodstva in zlasti vodstva EU nimajo veliko povedati, toda vsaj vodstvo lokalne skupnosti bi moralo biti obveščeno o načrtih za razselitev azilantov in migrantov.

Stanovanja z novo opremo

Mnoge prebivalce v Gornji Radgoni, kjer trdijo, da je kar nekaj občanov brez strehe nad glavo, še več pa jih živi pod pragom revščine, je namreč presenetilo sporočilo, ki so ga na predvečer treh kraljev (ki so razglasili novico o Jezusovem rojstvu) objavili na portalu ministrstva za javno upravo. Tam je z javnega razpisa z naslovom »Dobava in montaža pohištvene opreme v 18 službenih stanovanjih za potrebe beguncev« razvidno, v katera državna stanovanja namerava vlada nastaniti begunce, ki so dobili azil. Razpis se je sicer iztekel že sredi oktobra lani, ponudbe pa so veljale do sredine decembra. In poleg mest Brežice, Celje, Dravograd, Ilirska Bistrica, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna in Trbovlje je tudi Gornja Radgona, in sicer z dvosobnim stanovanjem v večstanovanjskem bloku ob Pomurskem sejmišču na Mladinski ulici 16. Azilanti bodo v večini stanovanj dobili tudi novo opremo, saj je iz popisa za dobavo in montažo razvidno, da so (bodo) stanovanja opremljena s steklokeramičnimi ploščami in vgradnimi pečicami, pralni stroji morajo biti za pranje do pet kilogramov, vzmetnice morajo biti medicinske, barvni TV-sprejemniki z diagonalo minimalno 81 centimetrov …

Župan pa nima pojma

Seveda bi zadeva bila še razumljiva, če bi o tem bilo obveščeno vsaj vodstvo občine Gornja Radgona, pa ni tako. Župan Stanislav Rojko (mimogrede, prejemnik visokega priznanja za prostovoljstvo) je zato v povezavi z migranti, begunci in azilanti javnosti posredoval posebno sporočilo, da bi občani razumeli, kako se državni oblastniki obnašajo do tistih nižjih. »Glede na pisanja po spletnih portalih glede tega, da država v Gornji Radgoni pripravlja in obnavlja stanovanja za migrante in azilante dajem kot župan naslednjo informacijo za javnost: Vodstvo Občine Gornja Radgona uradno ni bilo seznanjeno o tem, da bi država v Gornji Radgoni pripravljala in obnavljala stanovanja za migrante in azilante, niti Občina Gornja Radgona v same aktivnosti ni bila niti ni vključena. V dosedanjih kontaktih z Ministrstvom RS za notranje zadeve kakor tudi z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo dobili njihove odgovore iz katerih izhaja, da urejanje navedene problematike ne vežejo več na Gornjo Radgono.«

Sprejeli so jih skoraj 50.000

In tukaj gotovo ni potreben noben komentar, kajti če nekdo ne zaupa občini, ki je v štirih mesecih leta 2015 v nastanitvenem centru za begunce na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni »gostila« skoraj 50.000 beguncev in migrantov, ki so jih sosedje iz Avstrije brez težav sprejeli na mostu čez reko. Za uporabo prostorov v štirimesečnem obdobju je družba Pomurski sejem, d. d., od ministrstva za notranje zadeve prejelo plačilo dveh računov v skupni višini 70.693,15 evra. Nešteti humanitarci, humanisti in prostovoljci so delali dan in noč, čeprav so ogrožali tudi svoja življenja ...

In občani bodo tudi družino, ki bo prispela v „Plavi blok“ na Mladinski ulici 16, sprejeli brez težav, drugi pa naj razmislijo, ali je državljane treba korektno in pošteno obveščati.