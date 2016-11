FOTO: Štajerska naveza udarila v vrh gobarjev

Gobarji prihajajo na naslovne strani časopisov kvečjemu, če kakšen nadobuden nabiralec nabere slabih 30 kilogramov gob, pa njega in njegova gobarska pohodnika ujame budno oko grosupeljskih policistov, kot se je zgodilo pred par tedni. Če kdo najde izjemno lepega ali velikega gobana, si prisluži sliko in nekaj vrstic o najdbi. Dogajanja v Mikološki zvezi Slovenije (MZS), ki združuje gobarska društva široko po naši deželi, pa so načeloma nezanimiva za širšo javnost.



Oziroma bi bila, če nas ne bi dosegle novice o dogajanjih znotraj mikološke zveze, ki so se zgodila v njenem jubilejnem, 40. letu obstoja. Kakšnih 60 prisotnih na zboru zveze se je zapletlo v resen spor pri ustoličevanju vodstva zveze, na čelu katere je že dolga leta predsednik Amadeo Dolenc, ki je predsednik ostal tudi po burni seji. Majske dogodke opisuje gostitelj Anton Poler iz mariborskega društva Lisička, ki jih strne v »nepopravljiv incident vpričo povabljenih gostov domačega društva in delegatov zveze. Skupina zavedenih delegatov in prikritih hujskačev je hotela nelegalno in zahrbtno prevzeti vodstvo zveze, brez predhodne razprave ter seznanitve vseh gobarskih društev v Sloveniji.«

