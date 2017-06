FOTO: Spomenik kranjski čebeli

Občina Ivančna Gorica in Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) sta v starem mestnem jedru Višnje Gore s krajšo prireditvijo začeli skupni projekt postavitve spominskega znamenja kranjski čebeli, ki ima dom v okolici Višnje Gore, natančneje v bližnjem gradu Podsmreka.



Na gradu je v 19. stoletju aktivno delovala čebelarska družina Rothschütz, ki je zaslužna za današnjo prepoznavnost, ugled in razširjenost kranjske čebele v svetu. Gre za izjemno kulturno dediščino na eni strani, po drugi pa svetovno znana kranjska čebela bolj kot kdaj prej potrebuje pomoč, da jo zaščitimo in ohranimo.



Na slovesnosti je ivanški župan Dušan Strnad ponosno dejal, da sta občina Ivančna Gorica in ČZS našli skupni jezik, da v Višnji Gori postavita to znamenje: »Stalo bo pod lipo pred staro osnovno šolo, ki jo nameravamo prenoviti. Pred njo bomo zgradili spominski park, v šolo pa dali čim več vsebin, ki bodo opozarjale na pomembnost kranjske čebele in starodavnost Višnje Gore.«



Ob tej priložnosti želijo oživiti tudi mesto Višnja Gora, ki bo ravno v naslednjem letu praznovalo 540-letnico pridobitve mestnih pravic. Veselja ob dogodku ni skrival niti Boštjan Noč, predsednik ČZS: »Ponosni smo, da smo danes začeli veliko skupno zgodbo z ivanško občino, kjer bomo postavili še kako pomemben spomenik kranjski čebeli, na katero smo lahko Slovenci izjemno ponosni.«



»Največja zasluga članov družine Rothschütz je, da so z vsestransko popularizacijo kranjske čebele v številnih strokovnih člankih in knjigah pripravili solidne temelje, na podlagi katerih je bila naša čebela prepoznana kot samostojna rasa ali podvrsta medonosne čebele z znanstvenim imenom Apis mellifera carnica,« je zapisal Janez Gregori. »Posledica je njena tipska lokaliteta na ozemlju zdajšnje Slovenije. Poleg tega so utrdili tudi njeno domače ime – kranjska čebela.«



Najpomembnejši član družine je bil Emil Rothschütz, ki je leta 1868 v Podsmreki ustanovil Kranjski trgovski čebelnjak. »Ta je postal središče čebelarskega dogajanja na Kranjskem, mož pa se je širokopotezno lotil trgovine s čebelami,« pravi Gregori. »Zgradil je veliko mizarsko delavnico, v kateri so izdelovali panje in druge čebelarske potrebščine. Do delavcev je imel zelo človeški odnos. V svojih čebelnjakih je imel približno tisoč panjev. Začetne težave so bile povsem logistične. Pošiljanje živih čebel po pošti ali z vlakom je bilo novost, zato je bilo potrebnega veliko prepričevanja, da je stvar stekla.«