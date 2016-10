FOTO: Sploh veste, kako toplo je zunaj?

LJUBLJANA – V včerajšnji napovedi smo poročali o tem, da bomo danes priče visokim temperaturam. Vremenar je napovedal, da bodo dnevne temperature visoke, a verjetno si nihče ni mislil, da bodo take že zjutraj.

Bralec Marko nam je namreč posredoval fotografijo, na kateri je videti, da je bilo okoli 7.30 kar 15 stopinj. Kako pa je bilo drugje?

Samodejne merilne postaje so med 6.30 in 7. uro izmerile najvišje temperature na Ptuju, v Radencih in Mariboru, kjer je bilo kar 18 stopinj. V Celju, Črnomlju, Kopru, Ljubljani in Velenju so jih namerili 17. Najnižje se je živo srebro spustilo na Kredarici, kjer so izmerili štiri stopinje.

