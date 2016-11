FOTO: Sploh še ne sneži, pa na cesti vse stoji

LJUBLJANA – Petkova popoldanska konica je ob hkratnem deževju povzročila dolge zastoje na celotni ljubljanski obvoznici.

Gneča in zastoji nastajajo na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri in na južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenjski, kjer občasno zapirajo predor Debeli hrib, poroča prometnoinformacijski center.

Na štajerski avtocesti je med Šentiljem in cestninsko postajo Pesnica proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Zaradi kovinskega predmeta pa je oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbarkomando proti Ljubljani zaprt počasni pas.

Po napovedih se na slovenskih cestah obeta tudi snežna odeja, zato dobro premislite, ali res morate na cesto.