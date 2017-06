ŠKOFJA LOKA – Severna Primorska in Gorenjska sta trenutno najbolj v nevarnosti, da bi padla toča, priča spletna stran agencije za okolje. Najbolj ogroženo mesto je Škofja Loka.

Včeraj je toča klestila v Žalcu in Šoštanju. Bralec Dejan je posredoval fotografije po padavinah, ki so uničile sadike paradižnika in prizadele druge vrtnine.