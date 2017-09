FOTO: Sosed mu je 34 let polnil greznico s svojim drekom

LENART – Leopold Matjašič, večina ga kliče kar Polda, rojen konec julija 1934, stanuje na obrobju Lenarta v Slovenskih goricah. Več kot zanimiv človek je, saj je delal in doživel marsikaj. Pravi, da živi zelo zdravo, veliko telovadi, se umiva v mrzli vodi in veliko dela okoli hiše. Zato se tudi pri 83 počuti kot kakšen abrahamovec.



Že od nekdaj je vajen vsakršnega dela, ne nazadnje je že kot 15-letnik prevzel kmetijo. Polda izvira iz bogate in znane slovenskogoriške družine, saj je imel njegov oče v Lenartu edino slovensko gostilno v tistih časih, preostale so bile nemško usmerjene. Njegov oče je umrl že leta 1962, pri Poldovih 28 letih, njegova mati je preminila pred natanko dvema desetletjema. Najbolj ga je prizadela letošnja izguba, ko mu je 17. januarja umrla žena Danica.



Plačeval za sosedove fekalije

Nadvse družabnega in zgovornega Poldija zadnje čase nekaj hudo razjeda. »Nikoli mi ni bilo dolgočas, saj sem se vedno in povsod dobro znašel. Ker je oče veliko pil, sem moral že od malega veliko delati, a to mi je še kako koristilo,« pravi mož, ki je bil v življenju kmet, učitelj matematike, orodni telovadec, hlapec, gospodinjec, gostilniški pomočnik, rejec piščancev, pa spet učitelj, zaposlen tako na banki kot na pošti in naposled na zavarovalnici, leta 1994 se je slednjič upokojil. Njegove težave so se začele že veliko prej, leta 1983. Vse odtlej ga namreč moti »sosedov drek v moji greznici, za kar plačujem že desetletja«!



