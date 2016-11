FOTO: Šolarji v telovadnici pozirajo v bikinkah

GLOBOKO – V eri družabnih medijev in neposrednega deljenja mnenja ter informacij se zdi, da marsikatera novica ostane zadušena med mnoštvom drugih informacij, ki dežujejo s papirjev in zaslonov okoli nas. Kombinacija dveh fotografij mladoletnih fantov, oblečenih v ženske bikinke, pa je dvignila precej prahu na družabnih omrežjih.

Kraval šele po petih mesecih

Ker se vršanje zaradi objav v širši javnosti in medijih ni pomirilo, smo se odpravili v Globoko. Prvi vtis je bil, da v vasici streljaj od Brežic precej hiš starejšega datuma že dobro načenja zob časa; kdo bi pomislil, da tod naokrog sploh ni kaj dosti otrok. A globoško osnovno šolo obiskuje vsako leto dober stot šoloobveznih deklic in dečkov, vrvež pa je bil precejšen minuli teden, ko so tam imeli že 26. glasbeni festival na OŠ Globoko, na katerem je nastopilo 41 učencev. Novice o festivalu za medije seveda še zdaleč niso bile tako zanimive kot fotografije dečkov v ženskih oblačilih. Te so se včeraj znova znašle v tisku ob članku z naslovom Mladoletne dečke silijo v ženske kopalke, zato smo se odpravili do ravnateljice tamkajšnje osnovne šole Rozike Vodopivec, da iz prve roke izvemo, ali so v Globokem res globoko zabredli.

