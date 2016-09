FOTO: Sodišče Bavčarja in brata Sušinski spoznalo za krive

LJUBLJANA – Sodišče je Igorja Bavčarja in brata Nastjo in Kristjana Sušinskega spoznalo za krive očitanih dejanj pri preprodaji delnic Istrabenza.

Bavčar je obsojen na pet let zaporne kazni, Kristjan Sušinski na tri, njegov brat pa na dve.

Bavčar je bil sicer obsojen za pranje denarja, oproščen pa obtožb o napeljevanju k zlorabi položaja.

Tožilec Jože Kozina je ob koncu ponovljenega sojenja v zadevi Istrabenz za nekdanjega prvega moža Istrabenza Bavčarja, ki je bil v razveljavljenem sojenju enkrat že obsojen na sedem let zapora, predlagal sedem let zaporne kazni . Na sedem let zapora je bil obsojen tudi v prvotni sodbi, ki jo je nato vrhovno sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje.

Vrniti mora tudi več kot 18 milijonov evrov

Sodnica je v današnjem izreku sodbe poudarila, da je bilo dokazano, da so obtoženi vedeli, da razpolagajo z denarjem, ki izvira iz kaznivega dejanja. Zato so želeli njegov izvor zakriti, med drugim s kupovanjem delnic. Sodišče je danes sicer odločilo še, da mora Bavčar vrniti nekaj več kot 18 milijonov evrov nezakonito pridobljenih sredstev, Kristjan Sušinski pa nekaj več kot dva milijona evrov.

Sojenje v omenjeni zadevi se vrti okrog preprodaje delnic Istrabenza. Pivovarna Laško je leta 2007 7,3-odstotni delež v Istrabenzu prodala hčerinski družbi Plinfin za 23 milijonov evrov, nato pa prodala Plinfin za vsega 7500 evrov Sportini, ta pa 1. oktobra 2007 za 24,9 milijona Microtrustu v lasti Nastje Sušinskega. Istega dne je Microtrust prodal Istrabenzov paket Pom-Investu za 49,2 milijona in s tem zaslužil 24,3 milijona evrov.