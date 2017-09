FOTO: To so vse interpelacije v vladi Mira Cerarja

2. 3. marca 2016 so poslanci z Matejem Toninom vložili interpelacijo proti Karlu Erjavcu. Poslanci SDS in NSi so mu očitali »vodenje improvizirane, nedosledne, nejasne, nenačelne, neodločne, nerazumljive in statične, z eno besedo zgrešene zunanje politike«. Zunanjega ministra je podprlo 51 poslancev, 20 jih je bilo za interpelacijo.