FOTO: To so posledice nesreče, ki je ohromila primorko

LJUBLJANA – Nalet petih osebnih vozil in enega tovornega je dobesedno ohromil primorsko avtocesto. Zgodilo se je nekaj minut pred 8. uro za priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane.

Nastali so večkilometrski zastoji, bralci, ki so se ujeli v kolono, sporočajo, da se ta začne že pri Uncu.

Po trčenju so na kraju posredovali gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika, ki so s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju prepeljali v ljubljanski UKC.

Nalet vozil je na primorki povzročil pravi kaos. Ob 10.30 je bila kolona dolga že 20 kilometrov, pol ure kasneje pa še štiri kilometre več. Gneča in zastoji pa so tudi na vzporedni regionalni cesti.