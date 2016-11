FOTO: Sneg in dež dvigata reke, ponekod že poplave

Cesto so poplavljene in neprevozne. Foto: bralka Sabina

Medtem ko v nekaterih krajih uživajo v zimski idili, pa se v Majšperku borijo s poplavami. Dravinja je že prestopila bregove in poplavila lokalno cesto, kar povzroča številne nevšečnosti tamkajšnjim prebivalcem. Fotografije nam je poslala naša bralka.

Težave z odvečnimi padavinami pa so, kot je žal v navadi, prizadele tudi Kostanjevico na Krki, kot je razvidno iz fotografij, ki nam jih je poslala naša novinarska kolegica na terenu.

Reke v osrednji, jugovzhodni in vzhodni Sloveniji imajo velike pretoke. Ponoči so nekatere reke na tem območju presegle opozorilni pretok in se razlivale ob strugi. Opozorilne pretoke imajo presežene še Ljubljanica, Rogatnica, Mestinjščica, Krka v spodnjem toku in pritoka Prečna ter Radulja.

Razmere na slovenskih cestah Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi okvare tovornega vozila zaprt del počasnega pasu med priključkoma Zaloška in Bizovik proti Malencam. Ponekod po državi se pojavlja gosta megla v pasovih. Vozite previdno! Cesta Zreče-Rogla je zaprta pri Resniku zaradi podrtega drevja in snega.

Na cestah čez prelaze Jezersko, Ljubelj in Korensko Sedlo ter na cesti na Pokljuko je obvezna zimska oprema.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje je prepoved za tovorna vozila, na Petrini pa za tovorna vozila nad sedem ton in pol. Zaradi poplavljenega vozišča sta zaprti cesti Majšperk-Jurovci pri Stanečki vasi in Kostanjevica na Krki-Zameško pri Malencah. V noči na nedeljo 12./13. 11. med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Obvoz bo skozi Škofljico in Lavrico.

Porasti rek se postopno umirjajo

Večina rek na tem območju upada, naraščajo pa še Ljubljanica, Dravinja, Rogatnica, Mestinjščica ter Sotla in Krka v spodnjem toku. Večina teh rek bo pričela upadati že danes. Krka in Ljubljanica bosta danes in jutri še poplavljali na območjih vsakoletnih poplav.

Narasli vodotoki so sicer v petek in v prvem delu noči poplavili tudi nekatere ceste, meteorne vode pa so zalile nekaj kleti. Dež je pojenjal, popoldne se je od zahoda jasnilo. Ponoči se bo zjasnilo tudi v vzhodnih krajih, ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus sedem do nič, ob morju okoli pet stopinj.

V nedeljo bo sprva precej jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Proti poldnevu se bo pooblačilo na Primorskem, zopet bo zapihala šibka burja.

Kako pa je pri vas? So tudi vas zajele poplave? Kontakrtirajte nas.