FOTO: Slovenski pokeraš v boj za veliko nagrado

NOVA GORICA – Danes ob 14. uri se bo na neuradni mizi turnirja Premier Million v Perli pomerilo deset najboljših pokerašev, ki so še ostali v igri. Ko bosta izločena še dva, bo najboljših osem po pravilih začelo z igro na uradni finalni mizi. To naj bi se zgodilo predvidoma okoli 15. ure.

Tako odločitev so sprejeli, saj so bili udeleženci precej utrujeni. Bitko za mizo je 190 najboljših, med njimi tudi deset Slovencev, začelo v ponedeljek ob 13. uri, do najboljših desetih pa so prišli šele danes ob 6. uri zjutraj. Med najboljšimi je tudi Slovenec Nikola Čokeša iz Bele krajine, ki je po »izplenu žetonov« na šestem mestu.

Za končno zmago bo moral premagati sedem Italijanov, Slovaka in Nemca.

Nagradni sklad glavnega turnirja znaša kar 1,061.760 evrov, registrirali pa so kar 1659 vpisov (vpisnina 700 evrov). Nagradni sklad si bo razdelilo 130 najboljših. Za prvo mesto več kot 300.000 evrov, drugo več kot 155.000 evrov, tretje več kot 90.000 ... 130. bo prejel 1700 evrov.