FOTO: Slovenska smučišča pred izumrtjem

LJUBLJANA –Sneg zapade pozneje kot nekoč in spomladi tudi poprej skopni kot pred 30 leti. Proti ogrevanju ozračja niso imuna niti najboljša gorska smučišča v zavetju Alp nad 1500 metri nadmorske višine, zato strokovnjaki po vsej Evropi iščejo rešitev. Pa je umetno zasneževanje v resnici odgovor?



Smučišče Lackenhof-Ötscher v osrednji Avstriji, dobrih 100 kilometrov zahodno od Dunaja, spada med manjša lokalna smučišča z vsega skupaj 19 kilometri prog in devetimi napravami, ki obratujejo na nadmorski višini 800 metrov, in je tako primerljivo z našo Kranjsko Goro. Lani so obratovali le 20 dni, leto pred tem še manj.



Kot pravijo uslužbenci Lackenhofa, se je vse spremenilo po letu 2000, odkar so zime tudi do mesec dni krajše, kot so bile v osemdesetih, ko je ta mali kraj doživljal turistični razcvet. Pravijo, da so storili vse, kar je v njihovi moči, pričakujejo pa, da bo le še slabše.

